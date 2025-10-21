Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru patru firme implicate în trucarea unor licitații publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Companiile sancționate sunt:

Trecon Logistic SRL (Arad) – 187.718,84 lei

Tredeco Holding SRL (Arad) – 1.790.037,69 lei

Data Capture SRL (Arad) – 229.624,31 lei

Geo Drumuri Banat SRL (Caraș-Severin) – 110.515,20 lei

Investigația autorității de concurență a relevat că firmele și-au coordonat comportamentul în cadrul a șapte proceduri de achiziție publică pentru lucrări de întreținere curentă a drumurilor naționale și autostrăzilor, prin Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) din Brașov, București, Constanța și Timișoara.

Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informații sensibile, stabilind astfel strategii comune care au condus la restricționarea concurenței și împărțirea pieței.

Legea concurenței interzice înțelegerile între companii și orice practici concertate care împiedică sau denaturează concurența pe piața românească, inclusiv stabilirea prețurilor sau a altor condiții de tranzacționare.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile reprezintă venituri la bugetul de stat, fiind executate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Decizia completă va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.