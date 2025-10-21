Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru patru firme implicate în trucarea unor licitații publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Companiile sancționate sunt:
-
Trecon Logistic SRL (Arad) – 187.718,84 lei
-
Tredeco Holding SRL (Arad) – 1.790.037,69 lei
-
Data Capture SRL (Arad) – 229.624,31 lei
-
Geo Drumuri Banat SRL (Caraș-Severin) – 110.515,20 lei
Investigația autorității de concurență a relevat că firmele și-au coordonat comportamentul în cadrul a șapte proceduri de achiziție publică pentru lucrări de întreținere curentă a drumurilor naționale și autostrăzilor, prin Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) din Brașov, București, Constanța și Timișoara.
Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informații sensibile, stabilind astfel strategii comune care au condus la restricționarea concurenței și împărțirea pieței.
Legea concurenței interzice înțelegerile între companii și orice practici concertate care împiedică sau denaturează concurența pe piața românească, inclusiv stabilirea prețurilor sau a altor condiții de tranzacționare.
Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile reprezintă venituri la bugetul de stat, fiind executate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Decizia completă va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.
Ultima oră
- Un an de promisiuni deșarte: Studenții de la Medicină din Sibiu se schimbă tot în vestiare insalubre la Spitalul Județean / foto video 15 minute ago
- Oamenii de afaceri sunt pentru înghețarea salariului minim în 2026. Risc de colaps pentru micii antreprenori 29 de minute ago
- Începe How to LOCAL 2025: sibienii se adună la masă, cu povești și bucate din toată lumea 57 de minute ago
- A murit fondatoarea Erasmus. Numeroși sibieni sunt printre cei care se bucură în fiecare an de acest program 2 ore ago
- Guvernul ar putea declara Autostrada Sibiu – Pitești proiect de importanță națională pentru a urgenta birocrația 2 ore ago