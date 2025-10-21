WhatsApp testează limitarea mesajelor către persoane necunoscute pentru a combate spam-ul.

WhatsApp testează o nouă funcție care va limita numărul de mesaje pe care utilizatorii privați și companiile le pot trimite persoanelor necunoscute fără a primi un răspuns, în încercarea de a reduce spam-ul pe platformă, informează ANSA.

Modificarea vine ca răspuns la creșterea semnificativă a mesajelor spam primite de la conturi de afaceri sau contacte necunoscute, adesea folosite în scheme frauduloase. WhatsApp nu a precizat încă care va fi limita exactă de mesaje, însă utilizatorii vor primi un avertisment înainte de a fi blocați, iar numai mesajele trimise către persoane care nu răspund vor fi luate în calcul.

De exemplu, dacă trimiteți mai multe mesaje unei persoane necunoscute care nu răspunde, acestea vor fi contorizate pentru limită. Meta, compania mamă a WhatsApp, a anunțat că testele vor fi desfășurate în mai multe țări în săptămânile următoare și că majoritatea utilizatorilor nu vor fi afectați.

În ultimul an, WhatsApp a introdus deja diverse instrumente pentru limitarea spam-ului, inclusiv limite privind mesajele de marketing și mesajele difuzate. Compania recomandă utilizatorilor să activeze setările avansate de confidențialitate și să raporteze orice mesaj suspect, blocând numerele care trimit spam.