Uniunea Europeană ia în considerare posibilitatea de a clasifica etanolul, ingredient folosit în numeroși dezinfectanți pentru mâini, drept substanță periculoasă care poate crește riscul de cancer, potrivit unui raport al Financial Times.

O recomandare internă din 10 octombrie, emisă de unul dintre grupurile de lucru ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), identifică etanolul ca substanță toxică, care ar putea crește riscul de cancer și complicații în sarcină. Documentul sugerează că acesta ar trebui înlocuit în produsele de curățenie și alte produse similare.

Comitetul pentru Produse Biocide al ECHA urmează să se reunească între 25 și 28 noiembrie pentru a analiza situația. În cazul în care comitetul va concluziona că etanolul este carcinogen, va recomanda substituirea lui, urmând ca decizia finală să fie luată de Comisia Europeană.

Totuși, ECHA a precizat că etanolul ar putea fi aprobat pentru anumite utilizări biocide dacă acestea sunt considerate sigure în raport cu nivelurile de expunere sau dacă nu există alternative.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) continuă să clasifice etanolul și izopropanolul ca sigure pentru igiena mâinilor și recomandă utilizarea lor pentru dezinfectarea mâinilor.