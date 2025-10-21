ANAF a scos la vânzare un pat din lemn de frasin confiscat, la prețul de 500 de lei, iar anunțul a stârnit sute de comentarii ironice pe Facebook, utilizatorii glumind despre borcane cu gem, murături și alte obiecte banale confiscate.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul valorificare bunuri confiscate în materie penală a anunțat că scoate la vânzare, începând cu 20 octombrie 2025, un pat din lemn de frasin, cu dimensiunile 1,60 x 2 metri, la prețul de 500 de lei. Ridicarea bunului se face de la locul de depozitare, cheltuielile fiind suportate de cumpărător.

Anunțul oficial, publicat pe pagina de Facebook a instituției, a stârnit sute de comentarii ironice din partea internauților, mulți glumind pe tema bunurilor confiscate de ANAF.

Utilizatorii au sugerat că agenția ar putea vinde și borcane cu gem, murături, noptire sau capace de WC, comparând situația cu confiscarea unor obiecte banale, în timp ce marii datornici rămân neexecutați.

Printre cele mai amuzante comentarii se numără: „Ce urmează, pătuțuri de copii? Veioza de pe noptiera mamei?”, „Pare că ANAF scoate la licitație și hârtia igienică” sau „În curând apar și borcanele cu gem și murături”.