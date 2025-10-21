Polițiștii sibieni caută un bărbat în vârstă de 51 de ani, care nu a mai revenit la domiciliu din municipiul Sibiu. Autoritățile fac apel către cetățeni pentru a oferi orice informație care ar putea conduce la depistarea acestuia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, bărbatul, Poșa Vasile, a plecat de la domiciliu în dimineața zilei de 18 octombrie, în jurul orei 07:00, și de atunci nu a mai fost văzut. La data sesizării, 21 octombrie, dispariția sa era în continuare nedeclarată.

Semnalmente: înălțime 1,70 m, greutate 60 kg, ochi căprui, păr scurt brunet, constituție astenică.

Îmbrăcăminte la momentul dispariției: pantaloni negri, geacă albastră, căciulă neagră și încălțăminte maro.

Semne particulare: tatuaj monocolor pe umărul drept reprezentând o față feminină și tatuaje monocolore pe ambele mâini.

Persoanele care pot oferi informații despre bărbat sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.

Poliția Sibiu face apel la cetățeni să acorde sprijin și atenție sporită, pentru ca Poșa Vasile să fie găsit cât mai curând și în siguranță.