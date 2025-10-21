circulația trenurilor cfr călători, reluată: garniturile circulă normal în toată țara

Circulația trenurilor operate de CFR Călători a fost reluată, după ce Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și operatorul național de transport feroviar de călători au ajuns la un acord privind stingerea datoriilor restante, în valoare de aproape 80 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de CFR SA, în urma dialogului instituțional dintre conducerile celor două companii, părțile au convenit asupra unui angajament comun care prevede efectuarea plăților către CFR SA și compensarea creanțelor reciproce, în conformitate cu legislația în vigoare.

„Ca urmare a acestor discuții constructive și a disponibilității manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit de circulație”, se arată în comunicatul companiei.

CFR SA a mai precizat că va monitoriza îndeaproape respectarea graficului de plată și va aplica, dacă va fi necesar, măsuri corective pentru evitarea unor situații similare în viitor.