Pe 20 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu, sprijiniți de colegi din mai multe subunități de poliție, au organizat activități de educație rutieră în mai multe unități de învățământ din județul Sibiu. Acțiunea face parte din Planul Național de Măsuri pentru Siguranța Rutieră a pietonilor și bicicliștilor 2025 și din „Concepția Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025”.

Scopul acestor activități este creșterea gradului de siguranță în trafic și formarea unui comportament responsabil în rândul copiilor. Prin exemple practice, materiale video și discuții interactive, micii participanți au învățat cum să traverseze corect strada, să poarte cască de protecție la bicicletă sau trotinetă și să fie atenți la trafic, atât ca pietoni, cât și ca pasageri.

Elevii și preșcolarii au primit recomandări despre:

mersul în siguranță cu bicicleta, trotineta sau rolele;

deplasarea corectă ca pietoni și pasageri;

cunoașterea semnalizării rutiere din proximitatea școlii și locuinței;

comportamentul preventiv în trafic.

Activitățile au inclus discuții interactive cu situații reale, prezentarea de materiale video și fotografii, precum și folosirea covorașului cu indicatoarele rutiere.

La acțiuni au participat 25 de elevi, 297 de preșcolari și 19 cadre didactice, din următoarele unități de învățământ: Școala Gimnazială nr. 4 Sibiu, Grădinița nr. 1 Avrig, Grădinița nr. 3 Avrig, Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni, Școala Gimnazială „Octavian Goga” Sibiu și Școala Gimnazială „Cireșarii” – Structura C.I. Motaș Mediaș.

Polițiștii sibieni vor continua demersurile de prevenire a accidentelor rutiere și de promovare a siguranței în trafic încă de la cele mai fragede vârste.