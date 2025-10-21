demisie în bloc la aur săliște: întreaga organizație locală pleacă din partid

Tensiuni în organizația județeană AUR Sibiu. Președintele organizației locale AUR Săliște a anunțat, luni, că își dă demisia din partid, împreună cu întreaga echipă locală. Decizia vine după o ședință organizată sâmbătă de conducerea centrală a formațiunii, la care au participat noul coordonator interimar și doi parlamentari ai partidului.

„În ultimele zile, ceea ce s-a creat în județul Sibiu cu speranța unei politici noi, pentru români, se năruie sub privirea conducerii centrale AUR”, a transmis liderul AUR Săliște într-un mesaj public.

Acesta și-a exprimat solidaritatea față de fostul coordonator județean, Sebastian Suciu, și a subliniat că decizia este motivată de nemulțumiri privind modul în care este gestionată organizația la nivel național.

„Cu părere de rău față de oamenii onești și gospodari ai Săliștii și ca solidaritate față de domnul Sebastian Suciu, care ne-a unit, am hotărât să demisionez din funcția de președinte al Organizației Locale AUR Săliște și din calitatea de membru al acestui partid, împreună cu toată organizația”, a precizat acesta.

Liderul local afirmă că în jurul său s-au adunat „oameni tineri, patrioți, fără trecut politic controversat și șantajabili”, care cred în „dreptate și schimbare”.

„Nu trădăm, ci vrem să schimbăm România prin cinste și onoare! Nu facem blaturi politice, vrem dreptate! Nu ne lăsăm călcați în picioare”, a adăugat acesta, subliniind că Mărginimea Sibiului „a fost mereu liberă, cinstită și nesupusă”.

Până la această oră, conducerea AUR nu a transmis un punct de vedere oficial cu privire la demisia colectivă a organizației locale din Săliște.