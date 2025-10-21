Primăria Municipiului Sibiu a găzduit și anul acesta Ștafeta Veteranilor INVICTUS, un proiect național ce are ca scop onorarea eroilor de ieri și de astăzi prin intermediul sportului.

„Felicitări tuturor celor care susțin acest proiect de 12 ani! Este un mesaj puternic și concret de recunoaștere și recunoștință față de cei care au servit România în haina militară. Subscriem mesajului și de aceea primim cu plăcere și respect în fiecare an voluntarii care aleargă pe unul dintre traseele Ștafetei”, a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Aproximativ 40 de participanți, reprezentând Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Comandamentul NATO Sibiu, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Jandarmerie, Spitalul Militar, Clubul Sportiv Comunitar Sibiu și mai multe asociații de veterani și cadre militare în rezervă, au sosit la Primăria Sibiu și au fost întâmpinați de viceprimarul Helmut Lerner.

Ștafeta Veteranilor INVICTUS, organizată anual de Asociația Voluntarilor Invictus, se desfășoară pe parcursul lunii octombrie. Alergători și cicliști pornesc din București, pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944, unde ajung pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române.

Acțiunea reprezintă un omagiu adus curajului și sacrificiului celor care au servit România și promovează sportul ca mijloc de unitate și recunoaștere a valorilor naționale.