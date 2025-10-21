Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente din România, revine în 2025 cu o direcție clară: „un eveniment al sibienilor și pentru sibieni”. Organizatorii pun accent, mai mult ca oricând, pe implicarea comunității locale, oferind spațiu și vizibilitate ONG-urilor, artiștilor amatori, școlilor și afacerilor locale.

Căsuța ONG-urilor – locul unde faptele bune prind viață

Tradiționala Căsuță a ONG-urilor își redeschide porțile și în acest an, în una dintre cele mai vizibile zone ale târgului. Aici, organizațiile non-guvernamentale, inițiativele civice și cauzele sociale locale pot interacționa direct cu vizitatorii și pot strânge fonduri prin vânzarea de produse handmade sau activități tematice.

An de an, această căsuță a devenit un simbol al solidarității în inima orașului — un spațiu în care poveștile de bine se transformă în gesturi concrete de ajutor. ONG-urile interesate se pot înscrie online, completând formularul disponibil aici: https://forms.gle/XsDFmnHJwDnAaBXE9.

Parteneriate locale pentru o „Capitală a Crăciunului” autentică

Pentru prima dată, Târgul de Crăciun din Sibiu deschide un parteneriat oficial cu afacerile din ospitalitate – hoteluri, pensiuni și restaurante – care pot trimite oferte speciale pentru perioada târgului. Propunerile vor fi promovate pe canalele oficiale ale evenimentului, astfel încât vizitatorii să beneficieze de o experiență completă, 100% locală.

„Suntem foarte încântați să fim parteneri oficiali ai Târgului de Crăciun. Am pregătit pachete speciale pentru sibieni și turiști, pentru că facem parte din Capitala Crăciunului și vrem ca întreaga comunitate să aibă de câștigat”, au declarat reprezentanții Hotelului Ramada Sibiu.

Înscrierile pentru pachetele locale se fac aici: https://forms.gle/HZENtZj6HJcrKA6M7.

Scena din Piața Mare – deschisă artiștilor amatori și colindătorilor

Organizatorii vor deschide scena principală din Piața Mare și pentru artiștii amatori, grupurile de colindători și școlile din Sibiu, care își doresc să aducă bucurie publicului. Scenele, sonorizarea și logistica sunt puse la dispoziție gratuit, iar înscrierile se fac online: https://forms.gle/7PGra4oGy4QnQkp28.

Capitala Crăciunului – un proiect construit împreună

Conceptul „Capitala Crăciunului”, lansat anul trecut, continuă să crească și să transforme Sibiul într-un reper european al sărbătorilor de iarnă. Dar, spun organizatorii, acest titlu nu se poate menține fără implicarea comunității: „ONG-urile, afacerile locale, artiștii și locuitorii sunt sufletul evenimentului. Doar împreună putem construi o experiență autentică și memorabilă pentru toți cei care aleg să viziteze Sibiu în decembrie.”

Toate formularele de înscriere și detalii sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: 👉 www.targuldecraciun.ro