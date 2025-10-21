final tragic pentru biciclistul acroșat de o mașină la bradu: s-a stins din viață

Bărbatul lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta, în Bradu, a decedat în cursul zilei de marți.

Biciclistul în vârstă de 67 de ani, din localitatea Bradu, care a fost lovit de o mașină duminică seara în timp ce circula pe DN1, pe direcția Brașov – Sibiu, a murit marți la spital. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Sibiu, vârstnicul s-a stins din viață în prima pare a zilei de marți.

„Din păcate, pacientul în vârstă de 67 de ani, adus în Serviciul UPU în cursul serii de duminică după ce a fost implicat într-un accident rutier, internat în cadrul Secției Neurochirurgie, a decedat în cursul acestei zile. În ciuda tuturor eforturilor medicilor, starea bărbatului s-a degradat constant în cele două zile de la accident”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Sibiu.

Citește și: Accident la Bradu: biciclist acroșat de o mașină / update