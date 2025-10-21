Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat marți, după ce a fost condamnat pentru conspirație criminală și finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri provenite din Libia. Decizia marchează un moment istoric pentru politica franceză – Sarkozy devenind primul fost lider al Franței moderne care ispășește o pedeapsă cu închisoarea, informează Associated Press.

În vârstă de 70 de ani, Sarkozy contestă atât condamnarea, cât și măsura neobișnuită a judecătorului de a fi încarcerat înaintea judecării apelului. Fostul șef al statului a fost transferat la celebra închisoare La Santé din Paris, un moment care a captat atenția întregii țări.

Marți dimineață, fiul său Louis Sarkozy a organizat un miting de susținere în cartierul de lux unde fostul președinte locuiește alături de soția sa, Carla Bruni-Sarkozy. Cântăreața și fostul supermodel a distribuit pe rețelele de socializare fotografii de familie și mesaje de sprijin pentru soțul său.

Președintele Emmanuel Macron a confirmat că s-a întâlnit cu Sarkozy săptămâna trecută la Palatul Élysée:

„Am fost întotdeauna clar cu privire la independența justiției, dar era normal, din punct de vedere uman, să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei în acest context”, a spus Macron.

Într-un interviu pentru Le Figaro, Sarkozy a afirmat că se așteaptă să fie ținut în izolare din motive de securitate și că este pregătit să-și ispășească pedeapsa cu demnitate:

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ține capul sus, inclusiv în fața porților La Santé. Voi lupta până la capăt.”

Presa franceză relatează că fostul președinte și-a pregătit un bagaj modest, cu haine, zece fotografii de familie și trei cărți, printre care „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas – povestea unui om condamnat pe nedrept care evadează pentru a-și căuta dreptatea.

Judecătorul a motivat decizia de a-l trimite pe Sarkozy direct în detenție prin „gravitatea perturbării ordinii publice cauzate de infracțiune”. Fostul președinte va putea depune o cerere de eliberare provizorie doar după ce va fi încarcerat, urmând ca judecătorii să o analizeze în termen de două luni.