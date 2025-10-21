încă o dimineață geroasă: aproape minus 10 grade într-un oraș din românia

Stația meteo din Miercurea-Ciuc a înregistrat marți dimineața o temperatură minimă de minus 9,7 grade Celsius, doborând astfel recordul de frig al zilei de 21 octombrie, care până acum data din 1949, când termometrele arătau minus 8,5°C, relatează Agerpres.
Potrivit meteorologului de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, este pentru a doua zi consecutiv când se depășește recordul zilei la Miercurea-Ciuc. Luni dimineața s-a înregistrat minus 9,2°C, depășind recordul din 1949 pentru 20 octombrie, de minus 9°C.
Scăderea temperaturilor a fost favorizată de un front de aer rece, combinat cu cer senin și presiune atmosferică relativ staționară.
Și alte localități din Harghita au avut dimineți reci: Joseni – minus 7,9°C, Toplița – minus 7,5°C, Odorheiu Secuiesc – minus 2,5°C, iar la stația de munte Bucin minima a fost de minus 3,7°C.
