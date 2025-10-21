judecătorii de la tribunalul sibiu suspendă protestele: activitatea revine la normal

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Sibiu s-a întrunit luni, 21 octombrie 2025, la ora 12:00, și a decis, cu majoritatea voturilor celor prezenți, suspendarea formei de protest adoptate în luna august și reluarea activității de judecată începând cu data de 22 octombrie 2025.

Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Informare și Relații Publice al Tribunalului Sibiu, hotărârea a fost luată având în vedere decizia Curții Constituționale a României nr. 479 din 20 octombrie 2025, prin care a fost admisă obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secțiile Unite, constatându-se că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în ansamblul său, este neconstituțională.

Astfel, începând de miercuri, 22 octombrie, cauzele aflate pe rolul Tribunalului Sibiu vor fi judecate conform programului normal de activitate.

Hotărârea Adunării Generale din 21 octombrie anulează suspendarea parțială a activității dispusă prin Hotărârea nr. 2 din 26 august 2025, prin care judecătorii sibieni s-au alăturat protestului magistraților din întreaga țară față de modificările legislative privind pensiile de serviciu.