Astăzi, 21 octombrie, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a semnat Convenția Consiliului Europei pentru protecția profesiei de avocat.

Acest tratat internațional, la care România a aderat oficial, este primul de acest tip și stabilește clar obligațiile statelor semnatare: asigurarea independenței avocaților față de orice presiune externă, protecția împotriva amenințărilor sau hărțuirii, accesul egal la profesie, respectarea confidențialității între avocat și client, libertatea de exprimare a avocaților în limitele legii și consolidarea unui sistem judiciar echitabil, în care rolul apărătorului este esențial pentru garantarea dreptului la apărare și a unei judecăți corecte.

Conform Mediafax, adoptarea acestei convenții marchează un pas important pentru România, demonstrând angajamentul ferm al statului față de valorile Consiliului Europei privind democrația, statul de drept și drepturile omului. Totodată, reprezintă un semnal clar către avocați și întreaga societate că protecția și independența profesiei de avocat sunt priorități pentru autorități.

Ministerul Justiției a precizat că instrumentul internațional „oferă un cadru legal sigur pentru desfășurarea activității avocatului, prevenind orice formă de intimidare, atacuri, amenințări sau hărțuire și garantând practicarea profesiei fără obstacole sau discriminări”.

Odată ratificată, convenția va întări legislația națională privind drepturile și libertățile profesionale ale avocaților, disciplina profesională și măsurile de protecție specifice acestei profesii.

Ministrul Radu Marinescu a subliniat importanța avocaților și a organizațiilor profesionale în consolidarea statului de drept, asigurarea accesului la justiție și apărarea drepturilor fundamentale, evidențiind că semnarea convenției constituie un angajament clar în această direcție.