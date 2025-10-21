nori negri la fc hermannstadt. un oficial răbufnește: ”dacă sunt jucători care nu vor să rămână sunt liberi să plece”

Conducătorul lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a răbufnit la adresa jucătorilor sibieni și îi invită să plece în iarnă pe toți cei care nu vor să pună osul pentru ieșirea echipei din criză.

FC Hermannstadt a pierdut luni la Sibiu, 0-2 cu Csikszereda și a căzut pe penultimul loc în Superliga, poziție direct retrogradabilă.

După trei eșecuri consecutive pe Municipal, cu Slobozia, FC Argeș și Csikszereda, răbdarea conducerii clubului FC Hermannstadt a ajuns la final. Sibienii au ajuns pe locul 15, cu doar 10 puncte din 13 partide, iar președintele clubului, Daniel Niculae a avut un mesaj tăios către jucători.

”La un moment dat, arătăm ca o echipă care are jucători blazați, înțeleg limite în evoluții, dar lipsa de dorință nu o accept. Dacă sunt jucători care nu vor să rămână la Sibiu, nu le place orașul și atmosfera, atunci sunt liberi să plece. Nu accept nepăsare, nu am venit la Sibiu să retrogradez, cred ca nici ei nu își doresc asta, ar fi timpul să ne trezim cu toții. Când traversezi o perioadă critică, atunci îți lipsesc anumite situații de joc, concretizări și poate puțină șansă, dar norocul ți-l mai faci și tu. Trebuie să dai până la ultima picătură de energie, apoi dacă pierzi e ok, dar să știi că ai făcut totul ca să câștigi” a spus Daniel Niculae în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

”Fiecare jucător trebuie să demonstreze că merită să rămână la Sibiu”

Daniel Niculae a făcut noapte albă după eșecul lui FC Hermannstadt cu Miercurea Ciuc, când echipa a arătat din nou deplorabil în repriza secundă. Astfel, oficialul clubului sibian spune că echipa trebuie să se trezească înaintea deplasării pe terenul liderului FC Botoșani, altfel o așteaptă un rezultat rușinos.

”Avem meciul următor la Botoșani, dacă mergem și intrăm cu aceeași atitudine arătată în repriza a doua cu Miercurea Ciuc, mai bine nu mergem, pentru că ne întoarcem cu cinci goluri încasate. Trebuie să ne schimbăm atitudinea, fiecare jucător are la dispoziție un număr limitat de meciuri în care trebuie să își ridice nivelul, pentru că perioada de mercato se apropie repede. Trebuie să intrăm pe teren mult mai modești și mai muncitori, am jucat acasă cu echipe care erau mai slab cotate ca noi, dar care au reușit să se impună. Ok, accidente se pot întâmpla, dar când rezultatele negative au continuitate, atunci nu e deloc ok. Trebuie să ieșim cât mai repede din criză, mai sunt câteva meciuri până la pauza prilejuită de meciurile naționalei” a mai afirmat fostul internațional.