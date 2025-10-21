Confederația patronală IMM România solicită Guvernului să mențină salariul minim brut pe economie la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul 2026, invocând presiunea fiscală crescută și scăderea competitivității mediului de afaceri.

Sondaje printre întreprinzători

Organizația a prezentat rezultatele a două sondaje naționale care arată amploarea dificultăților întâmpinate de întreprinderile mici și mijlocii după aplicarea Pachetului 1 de reforme economice. Aproape 80% dintre companii au declarat că resimt un impact major al creșterii TVA, iar peste jumătate au raportat scăderea vânzărilor și a încasărilor. Totodată, 26,6% dintre antreprenori au fost nevoiți să reducă personalul, iar 57,6% au înregistrat costuri mai mari din cauza eliminării plafonării prețului la energie.

Al doilea sondaj, realizat pe un eșantion de 2.017 respondenți, arată că 63,9% dintre antreprenori se opun unei creșteri a salariului minim de la 1 ianuarie 2026, iar peste jumătate ar accepta o eventuală majorare abia din 2027. Printre temerile principale se numără creșterea prețurilor (53,5%), scăderea competitivității (42,6%) și blocarea investițiilor (24,8%).

Taxe pe muncă mai mici

IMM România argumentează că majorarea salariului minim într-o perioadă de creștere generalizată a taxelor ar accelera insolvențele și ar duce la pierderea locurilor de muncă. În plus, confederația susține că, în ultimii trei ani, salariul minim a crescut peste rata inflației, astfel că puterea de cumpărare a angajaților s-a îmbunătățit deja.

Ca alternativă, organizația propune reducerea fiscalității pe muncă, idee sprijinită de 84% dintre antreprenori, care cer scăderea cu cinci puncte procentuale a impozitului pe salarii.

„Prioritatea autorităților ar trebui să fie sprijinirea antreprenoriatului prin debirocratizare, reducerea costurilor cu energia și acces mai ușor la fonduri europene, nu creșterea suplimentară a poverii salariale”, a declarat Adrian Rada, președintele IMM Sibiu.

În acest context, confederația propune includerea în Pachetul 3 de reforme a unor măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri:

simplificarea procedurilor administrative (susținută de 67,7% dintre antreprenori);

reducerea prețului la energie electrică (cerută de 60,7%);

programe dedicate microîntreprinderilor;

accelerarea digitalizării instituțiilor publice;

menținerea cotei reduse de TVA de 11% pentru HoReCa și turism;

eliminarea concurenței neloiale din transporturi prin fiscalizarea prestatorilor neînregistrați.

Reprezentanții IMM România avertizează că, fără măsuri imediate de sprijin, o nouă creștere a salariului minim ar putea duce la pierderi în lanț în rândul întreprinderilor mici, afectând economia națională și locurile de muncă din sectorul privat.