Curtea Constituțională a României a admis, ieri, sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii privind modificarea sistemului de pensii pentru judecători și procurori.

Proiectul de lege a fost asumat de Guvernul Bolojan în Parlament, la 1 septembrie, ca parte a reformei promise pentru reducerea pensiilor speciale.

Judecătorii constituționali au respins însă în totalitate reforma, invocând lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, o condiție obligatorie pentru validitatea unei astfel de legi. În urma deciziei, sistemul de pensii de serviciu pentru magistrați rămâne neschimbat.

Ironia este că mai mulți dintre cei nouă judecători ai CCR care au votat pentru respingerea legii beneficiază ei înșiși de pensii speciale, unele care depășesc de câteva ori salariul mediu din România.

Conform Gândul.ro, din declarațiilor de avere publicate pentru anul 2024, veniturile din pensii speciale ale unor judecători CCR variază între 23.000 și 71.000 de lei pe lună, la care se adaugă salariile consistente primite pentru activitatea de la Curtea Constituțională.

Cristian Deliorga a încasat anul trecut 825.973 de lei din pensii și sume restante, adică 71.080 de lei pe lună. Pe lângă pensie, acesta a primit și un salariu de la CCR de aproximativ 40.000 de lei lunar.

Mihaela Ciochină a primit în 2024 pensii în valoare totală de 417.000 de lei (circa 34.750 de lei pe lună), la care s-au adăugat 180.000 de lei reprezentând restanțe pentru perioada septembrie 2022 – octombrie 2023. În paralel, judecătoarea a încasat un salariu lunar de la CCR de 34.478 de lei.

Gheorghe Stan a avut pensii cumulate de 287.572 de lei (aproximativ 23.964 de lei pe lună), plus 67.060 de lei din restanțele pensiei de serviciu aferente lunilor mai – august 2023. Salariul său lunar de la CCR s-a ridicat, la rândul său, la aproximativ 40.000 de lei.

Dimitrie Bogdan Licu, fost prim-adjunct al procurorului general, a încasat în 2024 pensii în valoare de 383.000 de lei (aproximativ 32.050 de lei pe lună), la care s-a adăugat salariul de la Curtea Constituțională, în valoare de 33.750 de lei lunar.

Decizia CCR, motivată prin lipsa avizului CSM, blochează una dintre reformele-cheie ale Guvernului Bolojan, asumată în fața Comisiei Europene prin PNRR. Miza era reducerea inechităților dintre pensiile magistraților și restul populației, în condițiile în care pensia medie în România abia depășește 2.400 de lei.

În schimb, judecătorii Curții Constituționale, care decid asupra acestor legi, continuă să încaseze lunar sume între 10 și 30 de ori mai mari decât pensia medie națională, beneficiind simultan și de salarii de peste 30.000 de lei.