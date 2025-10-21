Polițiștii sibieni caută o minoră în vârstă de 16 ani, dispărută din localitatea Șura Mare. Grancea-Molfa Sînziana-Larisa a plecat de la domiciliu pe 20 octombrie 2025, în jurul orei 12:00, spunând că merge la un magazin din localitate, însă nu s-a mai întors.

Semnalmente:

Înălțime: 1,50 m

Greutate: 53 kg

Ochi: căprui

Păr: lung, brunet

Constituție: atletică

Semn particular: tatuaj pe brațul drept cu inscripția unui nume

Îmbrăcăminte la momentul dispariției: pantaloni negri, geacă albă cu glugă, pantofi sport albi.

Persoanele care pot oferi informații pentru depistarea minorei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic pentru situații de urgență 112.

Poliția mulțumește publicului pentru sprijinul acordat.