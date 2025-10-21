pregătește-te să vizitezi marile fabrici din sibiu în noaptea companiilor. înscrierile pentru 30 octombrie 2025 au început

inimă de studenți în laborator de robotică și tehnologie, observând și discutând despre componente și sisteme avansate de automatizare. participants în activitate de învățare practică, într-un mediu modern, tehnologizat, ce stimulează interesul pentru inginerie și inovație.

Pe 30 octombrie 2025, între orele 16:00 și 22:00, Sibiul e din nou un oraș al porților deschise. A doua ediție a Nopții Companiilor le oferă sibienilor o ocazie inedită: să intre, pentru o seară, în culisele celor mai mari firme din oraș și să descopere cum arată inovația, producția și tehnologia din interior.

Evenimentul aduce împreună studenți, profesioniști și curioși de toate vârstele într-o experiență care combină explorarea, dialogul și inspirația. Fabrici și birouri care, de obicei, nu pot fi vizitate, își deschid porțile pentru public, transformând o seară obișnuită într-un tur interactiv al economiei locale.

7 companii, o singură noapte

Anul acesta, vizitatorii pot descoperi procesele de lucru și echipele din spatele a șapte angajatori importanți: Aumovio, Euchner, Retrasib, SNR Rulmenți, Thyssenkrupp Bilstein, Hipic Prod și IFM Electronic.

Fiecare companie pregătește tururi ghidate, demonstrații tehnice, activități practice și întâlniri directe cu specialiștii din domeniu. Unele vor oferi experiențe interactive, altele vor dezvălui echipamente spectaculoase sau vor organiza momente-surpriză, toate menite să arate ce se află în spatele ușilor unde, zi de zi, se construiește viitorul profesional al Sibiului.

„Noaptea Companiilor este despre transparență și curajul de a arăta cum se lucrează în interiorul unei firme. Este o invitație la dialog între comunitate și mediul economic”, spun organizatorii.

Transport gratuit și participare liberă

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu, AJOFM Sibiu, Universității Lucian Blaga din Sibiu (prin facultățile de Științe Economice, Inginerie, Litere și Arte, Științe), Tursib și Art Reisen, parteneri principali în mobilitate și educație.

Transportul între companii este gratuit, asigurat de Art Reisen și Tursib, astfel încât vizitatorii pot participa la mai multe tururi într-o singură seară.

Participarea este liberă, însă pentru ateliere, demonstrații și tururi restrânse este necesară înscrierea online.
👉 Înscrieri: www.noapteacompaniilor.ro/sibiu/companiilocurile sunt limitate.

Detalii utile

📅 Data: 30 octombrie 2025
🕓 Interval orar: 16:00 – 22:00
📍 Locație: sediile companiilor participante din Sibiu
💼 Participare gratuită | Înscriere opțională pentru activități speciale

Noaptea Companiilor este singura seară din an în care Sibiul își deschide motorul economic pentru public. În doar câteva ore, poți vedea cum se produc componente industriale, cum se testează tehnologii de ultimă generație și cum lucrează oamenii care dau ritmul orașului. O noapte de curiozitate, conexiune și inspirație — doar la Sibiu.

