raluca turcan atacă dur psd: „nu trage la căruța guvernării!”

Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă că PSD nu sprijină guvernarea și continuă o politică care „a adus, în mare parte, la realitatea de azi: AUR la 40% și în creștere”. Potrivit acesteia, partidele pro-occidentale stagnează sau sunt în scădere, iar PSD, prin opoziția sa activă, afectează implementarea măsurilor guvernamentale.

„Oricum am analiza și interpreta, e clar pentru toată lumea: PSD nu trage la căruța guvernării. La câtă opoziție face PSD, mă mir că mai au timp să stea la guvernare”, a declarat Turcan.

Deputata PNL acuză PSD de sabotarea măsurilor propuse de premier, de voturi comune cu AUR în Parlament și de influență asupra altor instituții, precum CNA și sistemul judiciar. „Ziua guvernează cu portofolii și funcții peste tot, seara joacă rolul de opoziție. E corect?”, întreabă Turcan.