Muzeul Național Brukenthal a anunțat că, începând de marți, vizitarea catacombelor de la Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu se va face doar pentru grupuri organizate de minimum zece persoane sau pentru delegații oficiale, pe baza unei programări prealabile.

Potrivit comunicatului publicat pe pagina oficială de Facebook a instituției, accesul va fi permis exclusiv în urma unei programări transmise prin e-mail la adresa secretariat@brukenthalmuseum.ro, iar biletele se pot achiziționa de la casieria Muzeului Național Brukenthal, situată în Piața Mare nr. 4.

Decizia vine în contextul unui interes tot mai mare al publicului pentru vizitarea catacombelor, considerate unul dintre cele mai fascinante spații istorice din Sibiu.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Primăriei Sibiu, prima biserică ridicată pe locul actualei Mănăstiri a Ursulinelor a fost construită în anul 1474 de călugării dominicani, în stil gotic. În catacombele aflate sub biserică se păstrează criptele maicilor ursuline care au fost înmormântate aici de-a lungul secolelor.

Mănăstirea Ursulinelor și catacombele sale fac parte din patrimoniul Muzeului Național Brukenthal și reprezintă una dintre cele mai importante mărturii arhitecturale și religioase ale Sibiului medieval.