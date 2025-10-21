Parlamentul European a aprobat noile norme privind permisele de conducere în Uniunea Europeană, care vor permite tinerilor de 17 ani să obțină permisul auto (categoria B), cu obligația de a conduce în prezența unui șofer experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani. Măsura face parte dintr-o reformă amplă a directivei europene privind permisele de conducere, menită să îmbunătățească siguranța rutieră și să răspundă deficitului de șoferi profesioniști.

Reforma, propusă inițial de Comisia Europeană în martie 2023, are ca obiectiv reducerea numărului de victime pe drumurile europene — aproximativ 20.000 anual — și atingerea țintei de „zero decese” până în 2050. Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor avea trei ani pentru a le transpune în legislațiile naționale.

Permis de probă și formare suplimentară

Toți șoferii debutanți vor trece printr-o perioadă de probă de minimum doi ani, timp în care vor fi supuși unor reguli mai stricte privind consumul de alcool, utilizarea centurii de siguranță și respectarea normelor de circulație. În plus, tinerii care vor conduce însoțiți trebuie să fie ghidați de persoane cu experiență demonstrată la volan.

Examenul pentru obținerea permisului va include teme privind unghiurile moarte, asistența la condus, deschiderea sigură a portierelor și riscurile de distragere cauzate de telefonul mobil. De asemenea, accentul se va pune pe protejarea pietonilor, cicliștilor și a altor participanți vulnerabili la trafic.

Valabilitatea permiselor și controale medicale

Permisele auto și moto vor avea o valabilitate standard de 15 ani, iar cele pentru camioane și autobuze de 5 ani. Statele membre vor putea reduce aceste termene pentru persoanele în vârstă, impunând controale medicale mai frecvente. Examinarea medicală la obținerea sau reînnoirea permisului va evalua vederea și starea cardiovasculară a solicitantului, însă unele țări vor putea înlocui testul medical cu chestionare de autoevaluare.

Permisul digital și profesiile de transport

O altă inovație este introducerea permisului de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil. Până în 2030, acesta va coexista cu formatul fizic, oferind șoferilor libertatea de alegere între aplicație și cardul tradițional. Totodată, tinerii de 18 ani vor putea obține permis pentru camioane (categoria C), iar cei de 21 de ani pentru autobuze (categoria D), dacă dețin un certificat de competență profesională.

Eurodeputata Jutta Paulus, raportor pentru actualizarea directivei, a subliniat că noile norme „vor crește siguranța pentru pietoni și cicliști” și vor facilita activitatea voluntarilor și a personalului de intervenție, permițându-le să conducă vehicule de urgență mai ușor.

Sancțiuni valabile în întreaga UE

Directiva introduce și un sistem comun de recunoaștere a sancțiunilor între statele membre. Suspendarea sau retragerea unui permis într-o țară va fi comunicată automat statului emitent, pentru a preveni ca șoferii sancționați să conducă în altă parte a Uniunii.

Potrivit eurodeputatului Matteo Ricci, raportor pentru regimul de inhabilitare, noile reguli „stabilesc criterii mai clare pentru suspendarea permisului și consolidează protecția comunității printr-un control mai eficient al comportamentelor periculoase la volan”.

Prin aceste modificări, Uniunea Europeană își propune nu doar să adapteze formarea șoferilor la noile tehnologii și realități sociale, ci și să creeze un sistem unitar care să sporească responsabilitatea în trafic și să salveze vieți.