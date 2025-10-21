românia forțează legea pentru autostrada sibiu – pitești: „derogare de urgență pentru finalizare”

Autostrada Sibiu – Pitești, singurul tronson lipsă al Coridorului de conectivitate 1 „Transcarpați”, ar putea fi declarată proiect major de importanță națională. Măsura este necesară pentru a permite finalizarea lucrărilor, inclusiv în zone protejate aflate în aria Parcului Național Cozia, scrie arenaconstruct.ro.

Potrivit documentelor oficiale, în urma studiilor de teren – topografice și geotehnice – au fost identificate mai multe zone cu potențial de instabilitate și alunecări de teren. Pentru stabilizarea acestora se impune realizarea unor lucrări suplimentare, care vor interveni inclusiv în zone-tampon, de conservare durabilă și management durabil, dar și într-o rezervație naturală, ceea ce presupune defrișări și exproprieri.

Suprafața totală ce urmează a fi scoasă din circuitul forestier este estimată la aproximativ 13 hectare, teren aflat în zona de conservare durabilă a Parcului Național Cozia.

Autoritățile consideră că, pentru finalizarea proiectului, este necesară o derogare de la prevederile legale privind protecția mediului, motiv pentru care se propune declararea Autostrăzii Sibiu – Pitești drept proiect de importanță națională. Această clasificare ar permite derularea lucrărilor chiar și pe raza ariilor naturale protejate de interes național, precum și scoaterea temporară sau definitivă din circuitul silvic a terenurilor necesare.

Autostrada Sibiu – Pitești, cu o lungime totală de aproximativ 123 de kilometri, include:

9 tuneluri rutiere , dintre care 7 pe Secțiunea 2 (Boița–Cornetu), unul pe Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni) și unul pe Secțiunea 4 (Tigveni–Curtea de Argeș);

2 ecoducte , amplasate pe Secțiunile 2 și 3, la Lazaret și Călinești;

numeroase lucrări de artă, precum poduri, pasaje și viaducte care traversează râul Olt, căi ferate și drumuri naționale sau județene, menite să asigure continuitatea traficului și accesibilitatea zonelor.

Pentru protecția mediului, proiectul prevede măsuri specifice: montarea de panouri fonoabsorbante și anticoliziune, realizarea de sisteme de colectare și epurare a apelor pluviale, amenajarea de podețe și viaducte care să permită trecerea faunei, consolidări pentru stabilizarea versanților, garduri de protecție pentru amfibieni și animale mari, precum și cordoane de vegetație care vor ghida fauna pe sub infrastructuri.

Coridorul de conectivitate 1 „Transcarpați” – Constanța – București – Pitești – Sibiu – Sebeș – Deva – Lugoj – Timișoara – Arad – Nădlac II – însumează aproximativ 978 km și reprezintă principala legătură rutieră între Marea Neagră și granița de vest a României. Acesta face parte din rețeaua TEN-T Core și din ramura nordică a coridorului european Rin–Dunăre.