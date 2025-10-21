Marți, 21 octombrie, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și pe Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, apărători ai credinței ortodoxe în Transilvania. Aceștia au fost trecuți în rândul sfinților de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române pentru curajul și jertfa lor împotriva uniației forțate.

Sfântul Visarion a fost ieromonah de origine vlah, născut în Bosnia, și a primit schima monahală în 1738 la Mănăstirea Sfântul Sava din Țara Sfântă. Trimis de patriarhul ortodox sârb pentru a întări credința ortodoxă în Banat și Transilvania, a predicat în orașe și sate precum Timișoara, Lipova, Deva, Orăștie și Săliștea Sibiului. A fost arestat la Viena și întemnițat la Kufstein, unde a murit după aproape un an de chinuri. Sfântul Visarion a fost canonizat în februarie 1950.

Cuviosul Sofronie, din Cioara-Sebeș, județul Alba, a întemeiat o mică sihăstrie în pădurile satului natal și a condus mișcarea de rezistență împotriva uniației în Transilvania, organizând sinoade locale și prezentând memorii pentru apărarea credinței ortodoxe. A fost canonizat în 1955.

Sfântul Mucenic Oprea, născut la Săliște, și preotul Moise Măcinic din Sibiel au fost întemnițați la Sibiu și apoi la Kufstein pentru opoziția lor față de trecerea forțată la uniație. Ambii și-au jertfit viața pentru credința ortodoxă, câștigând cununa muceniciei.

Sfântul Ioan din Galeș a fost hirotonit în Țara Românească și a slujit în Transilvania în lipsa unui episcop ortodox. A fost arestat și întemnițat la Sibiu, Deva și Kufstein, unde și-a sfârșit viața pentru credința ortodoxă.

Toți acești sfinți sunt pomeniți astăzi ca exemple de credință, curaj și jertfă pentru apărarea Ortodoxiei în Transilvania.