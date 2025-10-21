ședință ”cu cărțile pe față” la fc hermannstadt. conducerea confirmă: ”situația nu e roză”

Conducerea clubului FC Hermannstadt va avea miercuri o ședință cu staff-ul tehnic, pentru a găsi măsurile necesare ieșirii echipei din criză.

Acționarii de la FC Hermannstadt, Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă au convocat pentru miercuri o ședință cu președintele Daniel Niculae și staff-ul tehnic condus de Marius Măldărășanu.

Conducătorul clubului sibian, Daniel Niculae nu îți explică de ce, în ultimele jocuri, echipa joacă bine doar pe parcursul primei reprize.

”Miercuri o să avem o ședință cu staff-ul, este clar că suntem într-o criză acută și vom vedea care sunt căile pentru a ieși din impas. Dacă pe început de sezon echipa a jucat bine dar a ratat mult și nu am avut atâtea puncte câte puteam obține, în ultimele meciuri avem doar jumătăți de repriză. Cu Dinamo am jucat bine doar prima repriză, cu Rapid a fost slabă a doua parte dar am câștigat, la Cluj prima repriză bună, a doua slabă, cu Argeș la fel, cu Miercurea Ciuc la fel” a spus Daniel Niculae pentru Ora de Sibiu.

Conducătorii clubului sibian caută unde se greșește, însă deocamdată nu au răspunsul. ”Situația nu e roză, începând de la conducere până la ultimul angajat, trebuie să o remediem și să găsim soluții pentru a scoate echipa din criză, nu putem continua așa. E clar că undeva se greșește, trebuie să reparăm și să începem să câștigăm, altfel dispare din încredere și va fi greu de recâștigat. E momentul să ne trezim” a subliniat Daniel Niculae.

FC Hermannstadt a căzut pe locul 15 în Superliga, cu 10 puncte din 13 meciuri, fiind tot mai amenințată cu retrogradarea. Dacă în sezoanele trecute Sibiul era o echipă redutabilă pe teren propriu, acum a suferit trei eșecuri consecutive pe ”Municipal”.