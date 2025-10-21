Federatia Română de Box, prin delegatul și arbitru olimpic Adrian Zidaru, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Slimnic, organizează pe 25 și 26 octombrie prima ediție a Memorialului „Ion Zidaru”.

Evenimentul va fi găzduit de Căminul Cultural din comuna Slimnic, județul Sibiu, și se va desfășura pe parcursul a două zile: 25 octombrie, începând cu ora 16:00, și 26 octombrie, începând cu ora 10:00.

Competiția va aduce împreună sportivi din categoriile juniori, tineret și seniori, atât fete, cât și băieți, oferind publicului șansa de a urmări meciuri de box la cel mai înalt nivel.

La eveniment sunt așteptate atât cluburile din județul Sibiu – ACS Pugilistic Sibian, CSM Sibiu, ACS Brothers Lăcătuș și Club Sportiv Sharks Sibiu, cât și cluburi de renume din țară, din orașe precum Cluj, Vâlcea, Alba, Bihor, Zalău sau Olt.

Intrarea la gala oficială este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți iubitorii sportului să participe în număr cât mai mare pentru a celebra memoria marelui sportiv Ion Zidaru și performanțele boxerilor din întreaga țară.