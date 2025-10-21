sute de persoane păcălite de o firmă fantomă din sibiu. clienții sunt revoltați: „niște țepari”

Tot mai mulți români reclamă că au fost păcăliți de un magazin online care pretinde că își desfășoară activitatea în Sibiu. Site-ul, promovat sub denumirea „Albescu Sibiu”, a atras clienți din toată țara cu oferte tentante la articole vestimentare, însă produsele primite nu seamănă deloc cu cele prezentate în fotografii – atunci când ajung, pentru că mulți spun că nu au primit nimic, deși au făcut plata în avans.

Magazinul se prezintă drept o firmă cu peste două decenii de experiență pe piața locală, însă informațiile disponibile public ridică numeroase semne de întrebare. Pe site nu sunt afișate date de contact clare, precum un număr de telefon sau o adresă de e-mail directă, iar secțiunea „Termeni și condiții” indică faptul că eventualele litigii sunt reglementate de legea olandeză – un detaliu cel puțin neobișnuit pentru o firmă care pretinde că operează din România.

În lipsa unor date verificabile și a unei modalități reale de comunicare cu administratorii magazinului, tot mai mulți clienți susțin că au fost înșelați.

Zeci de clienți păcăliți

În ultimele luni, zeci de clienți au semnalat, pe rețelele de socializare, că au fost trași pe sfoară de această firmă. Oamenii reclamă că au comandat articole vestimentare de pe acest site și, fie nu au primit produsele plătite, fie au primit articole de o calitate îndoielnică. „Am făcut o comandă online de pe acest site și nu am primit nimic. Deși spun că sunt din Sibiu, nu au număr de contact. Pun la dispoziție doar un email, pe care răspunde un robot”, a scris Mihai B. pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Pe grupuri de Facebook, unde sunt demascate astfel de țepe, există zeci de recenzii negative cu privire la acest site. „Sunt niște țepari. Numai pozele sunt de ei. Trebuie să plătești avans și îți trimit niște ciurucuri din China. Dacă constați că nu s-a livrat ceea ce ai comandat și vrei să returnezi te pun să trimiți tu în China pe cheltuiala ta”, spune Paul C.

O altă clientă spune că a avut o experiență asemănătoare, fiind extrem de dezamăgită de interacțiunea cu această firmă. „Am făcut o comandă de pe pagina Albescu Sibiu și, din păcate, am primit produse de o calitate foarte proastă, care nu seamănă deloc cu ce este prezentat în poze. Materialele sunt de foarte proasta calitate, finisajele neglijente, practic niște produse care nu valorează banii ceruți. Nu recomand nimănui să comande de aici! Produsele sunt oribile, iar experiența mea a fost o dezamăgire totală. Dacă vreți să evitați o țeapă ca a mea, nu comandați de la acest magazin”. a scris Laura R.

Iar recenziile negative curg pe rețelele de socializare. Un alt client spune că a reușit să intre în legătură cu persoanele care administrează acest site abia după ce le-a amenințat că se va adresa poliției. „Dupa mai multe e-mailuri trimise, cu foarte multe amenințări că-i reclam la poliție și protecția consumatorului, am reușit să scot 50% din suma cheltuită. Am refuzat să le trimit produsele în China (ca să faci retur te pun să trimiți produsele la o adresă din China ). Niște hoți. Știu, noi suntem vinovați că ne lăsăm păcăliți de ei și ca să nu ne mai batem capul cu autoritățile acceptăm chiar și o mică suma de bani din păcate”.

Ora de Sibiu a încercat să ia legătura cu administratorii site-ului. Până la această oră, Albescu Sibiu nu a oferit un punct de vedere. De asemenea, redacția a solicitat informații privind reclamațiile la IPJ Sibiu. Vom reveni cu detalii!