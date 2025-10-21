Pe 23 octombrie 2025, tradițiile, dansurile și sufletul românesc vor străluci în cadrul Galei ”The Soul of Romania: Celebrating the Cultural Heritage”, o celebrare a patrimoniului cultural imaterial românesc. Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” va reprezenta, în premieră absolută, tradițiile autohtone la prestigiosul sediu UNESCO din Paris. Evenimentul excepțional este organizat cu prilejul încheierii mandatului de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO exercitat, între 2023 și 2025, de Ambasadoarea României pe lângă UNESCO, Simona-Mirela Miculescu.

La invitația Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO și a CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Junii Sibiului vor promova, la Paris, bogăția patrimoniului românesc recunoscut de UNESCO. Concepută special pentru evenimentul de la Maison de l’UNESCO, producția ”The Soul of Romania: Celebrating the Cultural Heritage”, a CREART, a fost realizată cu sprijinul Therme Group și al Consiliului Județean Sibiu, avându-i ca protagoniști pe artiștii sibieni.

Tradiția devine spectacol

Junii Sibiului propun o călătorie artistică în inima identității românești, prin tablouri muzical-coregrafice concepute de Silvia Macrea și ilustrate video de Carmen Vidu. Publicul va descoperi, prin dans, cântec și port popular, frumusețea și diversitatea patrimoniului României – o țară în care tradiția devine spectacol, iar spectacolul poartă amprenta autenticității. De la doină și căluș, până la ie și dansurile feciorești din Transilvania, de la obiceiurile de Sânziene la cele de la sărbătorile de iarnă, spectacolul deschide o poartă către moștenirea noastră culturală.

Pe scenă vor evolua artiștii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul–Junii Sibiului” și soliști consacrați ai folclorului românesc: Gabriel Dumitru, Paul Ananie, Oana Tomoiagă, Andreea Haisan, Alexandru Brădățan, Ana Duminică, Adrian Neamțu și Robert Târnăveanu. Orchestra ansamblului va fi condusă de Radu Dinescu, asistent coregraf: Alesea Sas, coregraf: Silvia Macrea.

Junii Sibiului – ambasadori ai culturii tradiționale românești

Evenimentul va reuni ambasadori, reprezentanți ai celor 194 de state membre UNESCO, înalți oficiali ai acestei organizații, funcționari internaționali, personalități culturale și academice, artiști, jurnaliști și iubitori ai folclorului și culturii românești, într-o seară dedicată tradițiilor, valorilor și spiritului autentic. Gala ”The Soul of Romania” va fi nu doar o celebrare a patrimoniului cultural imaterial românesc, ci și o celebrare a valorilor care definesc misiunea UNESCO – Educația, Știința, Cultura, Comunicarea și dialogul între civilizații.

Prin viziunea și implicarea sa, Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar, Delegat permanent al României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu a consolidat rolul și vizibilitatea României în cadrul UNESCO și a promovat patrimoniul cultural ca punte între oameni, națiuni și generații. Amb. Simona-Mirela Miculescu este primul român care ocupă funcția de Președinte al Conferinței Generale UNESCO și a cincea femeie care conduce acest for în istoria de 80 de ani a organizației.

„Este o onoare imensă pentru Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul–Junii Sibiului să urce, pentru prima dată, pe scena UNESCO din Paris și să reprezinte România prin frumusețea autentică a tradițiilor noastre. Adresez sincere mulțumiri doamnei Simona-Mirela Miculescu, Ambasador extraordinar și plenipotențiar, pentru sprijinul constant acordat promovării culturii noastre în lume și pentru încrederea oferită echipei noastre. Mulțumesc, de asemenea, partenerilor noștri de la CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, doamnei manager Nicoleta Claudia Popa, Consiliului Județean Sibiu, pentru implicarea și susținerea fără de care acest proiect de anvergură nu ar fi fost posibil, precum și domnului Robert Hanea, manager Therme București, un sibian care nu își uită rădăcinile, care iubește și susține cultura de calitate. Prin acest spectacol-eveniment, dorim să ducem mai departe sufletul României și să arătăm că patrimoniul nostru imaterial trăiește prin artă, prin pasiune și prin oameni dedicați tradiției.”- declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul–Junii” Sibiu.

Evenimentul marchează o nouă etapă în recunoașterea internațională a misiunii pe care Junii Sibiului o împlinesc, de opt decenii, cu profesionalism și pasiune.

Detalii despre eveniment

Gala este organizată de Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO, în parteneriat cu Primăria Municipiului București, CREART, Consiliul Județean Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul–Junii Sibiului”, cu sprijinul Therme Group, al partenerilor media AGERPRES și Televiziunea Română, precum și al partenerilor culturali Asociația Patrimoniu pentru Viitor, Pro Contemporania și Culture Club.

Spectacolul are loc joi 23 octombrie 2025, ora 19, la sediul UNESCO din Paris, Accesul se face începând cu ora 17.30, la adresa 125 avenue de Suffren, Paris, 75007.

Intrarea este liberă, pe bază de înscriere la adresa de e-mail: dl.romania@unesco-delegations.org, în limita locurilor disponibile. Accesul se va face în baza e-mail-ului de confirmare a înscrierii. Este necesar ca spectatorii să aibă un act de identitate, deoarece accesul la UNESCO se face după efectuarea unui control de securitate.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.