trafic îngreunat pe a1 la sibiu: atenție la restricțiile de trafic
foto: arhivă

DRDP Brașov anunță că, în data de 21 octombrie 2025, se desfășoară lucrări pe mai multe drumuri din zona de competență, care implică restricții de circulație:

Județul Brașov:

  • DN73 Brașov – Câmpulung: lucrări de modernizare pe întreaga lungime a sectorului, cu circulație dirijată de semafoare sau piloți pe mai multe sectoare;

  • DN13, zona Pădurea Bogății: consolidarea drumului, cu restricții pe o bandă și dirijare prin semafoare, inclusiv pe timpul nopții;

  • DN1 Vlădeni: înlocuire și reparație parapete de siguranță;

  • DN1 Predeal: decolmatarea șanțurilor.

Județul Sibiu:

  • Autostrada A1, zona Sibiu: înlocuire și reparație corpurilor de iluminat, circulația desfășurându-se pe o bandă din două.

Județul Covasna:

  • DN13E, zona Reci: completarea acostamentelor.

Județele Mureș și Harghita:

  • Nu sunt semnalate lucrări care să impună restricții de circulație.

DRDP Brașov recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și să manifeste răbdare în cazul apariției ambuteiajelor.

