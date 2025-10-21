trafic îngreunat pe a1 la sibiu: atenție la restricțiile de trafic

DRDP Brașov anunță că, în data de 21 octombrie 2025, se desfășoară lucrări pe mai multe drumuri din zona de competență, care implică restricții de circulație:
Județul Brașov:
-
DN73 Brașov – Câmpulung: lucrări de modernizare pe întreaga lungime a sectorului, cu circulație dirijată de semafoare sau piloți pe mai multe sectoare;
-
DN13, zona Pădurea Bogății: consolidarea drumului, cu restricții pe o bandă și dirijare prin semafoare, inclusiv pe timpul nopții;
-
DN1 Vlădeni: înlocuire și reparație parapete de siguranță;
-
DN1 Predeal: decolmatarea șanțurilor.
Județul Sibiu:
-
Autostrada A1, zona Sibiu: înlocuire și reparație corpurilor de iluminat, circulația desfășurându-se pe o bandă din două.
Județul Covasna:
-
DN13E, zona Reci: completarea acostamentelor.
Județele Mureș și Harghita:
-
Nu sunt semnalate lucrări care să impună restricții de circulație.
DRDP Brașov recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară și să manifeste răbdare în cazul apariției ambuteiajelor.
Ultima oră
- De la joacă la siguranță: lecții interactive de educație rutieră pentru elevi din județul Sibiu / foto 8 minute ago
- O zi despre fragilitatea umană la Astra Film Festival. De la traumele din zona frontului la manipularea mediatică 15 minute ago
- Sute de persoane păcălite de o firmă fantomă din Sibiu. Clienții sunt revoltați: „Niște țepari” 37 de minute ago
- Directorii de la CFR amenințați cu demiterea de către Ministrul Transporturilor 44 de minute ago
- ANAF scoate la licitație un pat confiscat. Internetul “duduie” de comentarii ironice 47 de minute ago