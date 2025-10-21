ucigașii lui adrian kreiner, în continuare nepedepsiți: ce decizie a luat tribunalul în dosarul crimei de la sibiu

Tribunalul Alba a amânat, marți, pentru a patra oară, pronunțarea în dosarul în care trei indivizi l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre inculpați sunt arestați preventiv în Penitenciarul Aiud, în timp ce al treilea criminal este de negăsit.

În urmă cu aproape 2 ani, în noiembrie 2023, omul de afaceri Adrian Kreiner era ucis în locuința lui din Sibiu. Criminalii, Laurențiu Ghiță, Cristian Minae Marian și Costinel Cosmin Zuleam veniseră în România special pentru a da spargeri în mai multe proprietăți din județele Dolj și Sibiu. Înainte de a intra în casa sibianului, cei 3 l-au filat mai multe zile, au supravegheat locuința dintr-un imobil situat vizavi, iar în noaptea de 5 noiembrie au dat atacul. Adrian Kreiner a fost bătut grav în acea noapte și, deși a ajuns la spital, el a murit. Scenele din casă au fost extrem de brutale, iar după ce i-au produs o suferință de nedescris, indivizii au plecat din vila omului de afaceri cu 16 ceasuri în valoare de peste 240.000 de euro.

O nouă amânare: criminalii nu au fost condamnați

În luna mai 2024, cei trei inculpați au fost trimiși în judecată. Apoi, procesul a debutat pe fond la Tribunalul Alba în toamna anului trecut. La Tribunalul Sibiu nu s-a putut constitui un complet pentru soluționarea cauzei, toți magistrații de aici fiind incompatibili deoarece soluționaseră anterior dosarul pe măsurile preventive.

Luna aceasta, cei trei criminali ar fi trebuit să își afle sentința, însă Tribunalul Alba a amânat, în 21 octombrie, pentru a patra oară, pronunțarea în acest dosar. „Soluția pe scurt: Amână pronunțarea la data de 11.11.2025”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Verdictul ar putea veni în 11 noiembrie. Cei trei indivizi riscă pedeapsa maximă prevăzută de lege, respectiv între 20 și 30 de ani închisoare, având în vedere că sunt recidiviști. În vreme ce Minae și Ghiță sunt încarcerați la Aiud, Zuleam Costinel nu a fost încă prins.