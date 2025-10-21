Zeci de studenți ai Facultății de Medicină din Sibiu, care își desfășoară practica în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, sunt nevoiți să se înghesuie într-un vestiar de doar câțiva metri pătrați. Deși problema este cunoscută de mai bine de un an, studenții spun că nu s-au luat măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor. În schimb, conducerea unității spitalicești amintește faptul că responsabilitatea pentru curățenie le revine studenților.

În decembrie 2024, Ora de Sibiu relata aceeași problemă. Atunci, Spitalul Județean Sibiu anunța un proiect de peste 4 milioane de lei, care prevedea achiziția de vestiare noi, laptopuri și echipamente educaționale pentru studenți. Proiectul trebuia să asigure condiții decente pentru 260 de mediciniști care fac practică în cea mai mare unitate sanitară a județului nostru. La aproape un an distanță, situația este identică. Spațiul de vestiar nu a fost extins, iar investiția promisă încă nu a fost demarată.

Studenții semnalează faptul că spațiul este mult prea mic raportat la numărul de persoane care îl folosesc. În lipsa unor condiții decente, mulți dintre ei aleg să vină de acasă îmbrăcați în halatele medicale, pentru a evita aglomerația din vestiar. Deși conștienți că acest lucru nu este igienic, spun că nu au altă soluție.

„Problema e cunoscută de mult. Eu sunt studentă în anul cinci, la Medicină, și de când am început practica am înțeles că vestiarul arată la fel. Cei de la Asistență Medicală și-au pus bani din buzunar ca să cumpere coșuri de gunoi. Nu avem unde să ne schimbăm, așa că vin îmbrăcată de acasă. Nu e normal. Sunt colegi care merg prin autobuze așa, în halate. Nu e deloc igienic. Noi vrem condiții de igienă și am sesizat această problemă la decanat, dar nu părem să fim o prioritate. Nu este responsabilitatea angajaților din spital să ne strângă nouă gunoiul, și nici a femeilor de serviciu. Suntem 160 de studenți doar în anul meu. Nu putem continua în aceste condiții. Majoritatea venim deja îmbrăcați. Suntem băieți și fete și nu ne putem schimba împreună într-un spațiu atât de mic”, a declarat o studentă de la Facultatea de Medicină.

Deși au existat promisiuni, lucrurile nu s-au schimbat. În 2024, Spitalul Clinic Județean Sibiu anunța că a început un proiect prin care urma să fie achiziționate vestiare pentru 260 de studenți, alături de echipamente IT (laptopuri, videoproiectoare și computere), într-o investiție de peste 4 milioane de lei.

Proiectul are o valoare totală de 4.916.847,92 lei, din care 98.336,95 lei reprezintă contribuția proprie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Perioada estimativă pentru derularea proiectului este ianuarie 2025 – decembrie 2026. (DETALII AICI)

„Bunul-simț și grija pentru curățenie nu pot fi reabilitate prin proiecte”

Drept răspuns, conducerea Spitalului Județean de Urgență Sibiu subliniază că responsabilitatea pentru curățenia și organizarea vestiarelor revine studenților.

„Situația semnalată în imaginile recente din clădirea Medicalelor nu reprezintă o surpriză pentru conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Pentru această clădire — una dintre cele mai vechi din ansamblul spitalului — a fost depus un proiect de reabilitare pe risc seismic, fiind în curs de evaluare.

Ne pare rău pentru situația igrasiei vizibile pe pereți și pe holuri, însă nu se justifică investiții temporare într-un imobil care urmează să fie complet reabilitat în cadrul acestui proiect.

În ceea ce privește imaginile din vestiare, este important de precizat că spațiile respective sunt puse la dispoziția studenților, care dețin cheia și au responsabilitatea de a le gospodări. Spitalul nu are personal de curățenie desemnat pentru aceste încăperi, iar mizeria surprinsă nu se datorează spitalului.

Ne întrebăm, pe bună dreptate, cum se pot schimba unii în propriul gunoi și, mai ales, cum pot invoca lipsa condițiilor când dezordinea este rezultatul propriei neglijențe.

Fiecare dintre noi a avut, cândva, o „săptămână de serviciu” la școală — poate ar fi util să ne reamintim ce înseamnă responsabilitatea pentru spațiul comun.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu își continuă procesul de modernizare, însă bunul-simț și grija pentru curățenie nu pot fi reabilitate prin proiecte — ele țin de fiecare dintre noi”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Sibiu.

Ziarul nostru a solicitat un punct de vedere oficial și la Universitatea Lucian Blaga, legat de acest subiect. Vom reveni cu o actualizare atunci când vom primi răspunsurile.