O sibiancă în vârstă de 74 de ani a fost omorâtă de fiul ei într-un apartament din cartierul Hipodrom din Sibiu. Vecinii sunt în stare de șoc în urma celor întâmplate și au doar cuvinte de laudă la adresa sărmanei femei.

Crima teribilă a avut loc într-un apartament de pe strada Mirăslău din Sibiu. Un bărbat de 54 de ani și-a ucis mama. Imediat după comiterea faptei, el a sunat la 112, anunțând că aceasta nu se simte bine. Oamenii legii au constatat că ceva este necurat la mijloc, având în vedere că sibianca avea urme de violență pe corp. Într-un final, bărbatul și-a recunoscut fapta, astfel că a fost arestat.

Vecinii sunt șocați: „E de necrezut”

Femeia de 74 de ani era văduvă. După moartea soțului, fiul ei cel mare s-ar fi întors în țară, din Franța, pentru a avea grijă de ea. În noaptea de vineri spre sâmbătă însă, băut fiind, el a ucis-o.

Vecinii sunt în stare de șoc în urma celor întâmplate. Ei o descriu pe femeie ca fiind foarte harnică. „A fost o femeie foarte sociabilă și o gospodină desăvârșită, care iubea oamenii si florile. Eu am mai întrebat-o ce face băiatul, că știam că a fost coleg cu fiica mea, mi-a zis că e bine. Dar nu mi-a zis că e în țară. Nici nu am întrebat mai mult, eu știam că e plecat. Când am auzit nenorocirea nu mi-a venit să cred. Locuia cu ea în apartament. Ne pare rău grozav de mult. Asta a fost. Eu chiar nu am știut că era în țară. Tot Hipodromul, tot Sibiul e în șoc. E de necrezut, nu m-am gândit niciodată”, spune femeia.

O altă vecină povestește cu durere despre femeia ucisă. „Era foarte cumsecade, pe mine m-a șocat foarte tare când am auzit. Ieșea afară, punea flori în grădină, o admiram mereu, cât muncea și cum își dădea interesul. Sunt în stare de șoc. Pe el l-am văzut mai rar, îl vedeam când venea de la serviciu, pe balcon, în rest nu. Știu doar că el a fost plecat în Franța. Ea era discretă, nu ne-a povestit despre problemele lor. Fiul meu mi-a zis că e plin de poliție, că pe doamna Bucșilă a omorât-o fiul cel mare. Nu mi-a venit să cred”.

Oamenii care au cunoscut-o spun că era o femeie discretă și nu povestea despre problemele din familie. Chiar în dimineața zilei de vineri, ea a mers la cimitir să ducă flori la mormântul soțului. „Era o doamnă rezervată, liniștită, nu crea conflicte, se ocupa de grădina de flori, numai acolo am vorbit cu dânsa. Era o fire mai rece poate, nu era așa de vorbăreață, era mai retrasă. Era văduvă, chiar în ziua respectivă fusese cu flori la cimitir, la soțul ei, la mormânt. Eu nu îi cunoșteam pe copiii dânsei. E cumplit ce s-a întâmplat. Un copil care își pierde mințile. Un tânăr, că nu mai e copil”, spune altă vecină.

Bărbatul de 54 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.