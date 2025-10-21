wikipedia, în declin: traficul a scăzut vertiginos din cauza inteligenței artificiale!

Fundația Wikimedia, organizația non-profit care administrează Wikipedia, a anunțat o scădere de aproximativ 8% a vizualizărilor paginilor față de aceeași perioadă a anului 2024. Reprezentanții fundației atribuie acest declin impactului inteligenței artificiale și al rețelelor sociale.

„Utilizatorii petrec mai mult timp pe motoarele de căutare, chatbot-urile AI și rețelele sociale pentru a găsi informații”, explică Wikimedia. Tendința reflectă îngrijorările la nivel global privind modul în care tehnologiile AI reduc traficul pe site-urile web tradiționale.

Fundația avertizează că scăderea numărului de vizitatori ar putea avea consecințe semnificative, inclusiv reducerea numărului de voluntari, diminuarea finanțării și afectarea calității și fiabilității conținutului de pe platformă.

Investigațiile interne au relevat, totodată, o anomalie de trafic: „În jurul lunii mai 2025 am început să observăm un trafic neobișnuit de mare, aparent uman, provenind în principal din Brazilia”, potrivit ANSA. Analizele ulterioare au arătat că o mare parte din acest trafic era generată de roboți creați pentru a evita detectarea.

În ceea ce privește soluțiile pentru contracararea declinului, Wikipedia a analizat ideea de a include rezumate generate de AI în partea de sus a articolelor, însă proiectul a fost abandonat din cauza opoziției puternice a editorilor voluntari.