a făcut praf mașina și a fugit: minorul nu avea nici permis
foto: arhivă

Minor fără permis implicat într-un accident rutier în Vurpăr.

Un tânăr de 17 ani din comuna Vurpăr a fost implicat, în noaptea de 21 octombrie, într-un accident rutier pe DJ106. Acesta a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod, suferind răni ușoare.

După incident, minorul a părăsit locul accidentului și s-a prezentat ulterior la o unitate medicală, moment în care polițiștii au fost sesizați. În urma verificărilor, s-a stabilit că tânărul nu deține permis de conducere.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

