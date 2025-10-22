agitație mare în centru sibiului, lângă sediul psd. pompierii intervin de urgență / foto update

Momente de panică în centrul Sibiului, miercuri după-amiază, în urma unui incident în subteran. Potrivit primelor informații, sunt semnalate degajări de fum într-un canal tehnic.

UPDATE

Potrivit pompierilor, în canalul tehnic a avut loc un scurtcircuit care a provocat un incendiu cu degajări de fum. Incendiul a fost stins. Din fericire, nu au fost victime.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni intervin miercuri la intersecția străzilor Mitropoliei și Brukenthal din municipiul Sibiu, în urma unui apel 112 care sesiza degajări de fum dintr-un canal tehnic.

La fața locului intervine o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

„Din primele informații degajările de fum se confirmă, în respectivul canal tehnic sunt cabluri electrice. Se așteaptă un echipaj de intervenție de la operatorul de energie electrică. Zona este balizată, pompierii asigură perimetrul de siguranță. Misiunea este în desfășurare, revin cu informații”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Martorii povestesc că oamenii aflați în zonă s-au speriat, neștiind ce se petrece. „A sărit puțin capacul, au luat foc în canal cablurile electrice”, spune un cititor Ora de Sibiu.

Revenim cu detalii.