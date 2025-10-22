alegeri într-o comună din sibiu. localnicii chemați să voteze noul primar

Alegeri parțiale în comuna Cârța, județul Sibiu, pe 7 decembrie.

Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri parțiale în comuna Cârța, județul Sibiu, după ce primarul și-a pierdut mandatul. Această decizie face parte dintr-un val de alegeri parțiale organizate în aceeași zi în București și alte 10 localități din țară, precum și pentru președinția Consiliului Județean Buzău, notează Digi24.

În cazul alegerilor parțiale, calendarul electoral este restrâns, perioada de campanie fiind de doar 15 zile, spre deosebire de 30 de zile la alegerile locale generale. Candidații își pot depune dosarele între 30 și 20 de zile înainte de scrutin, iar campania se încheie cu 24 de ore înaintea alegerilor.

Alegerile parțiale au fost organizate în mai multe localități din țară ca urmare a deceselor, incompatibilităților sau condamnărilor unor primari, dar și a demisiilor acestora.