Cel puțin 80 de mineri au rămas captivi într-o mină de cupru și zinc din localitatea Cerros de Maimón, în Republica Dominicană, în urma prăbușirii unei porțiuni subterane, au anunțat autoritățile. Accidentul s-a produs marți. O operațiune de salvare a fost lansată.

Ministerul Energiei și Minelor a transmis într-un comunicat că nu s-au raportat victime și că toți muncitorii se află într-o zonă considerată sigură, în timp ce echipele de intervenție încearcă să-i aducă la suprafață, potrivit AP.

Mina este operată de Dominican Mining Corp., subsidiară a companiei australiene Perilya, și face parte din concesiunea Cerro de Maimón, o exploatare de 2.245 de hectare situată la aproximativ 80 de kilometri nord-vest de capitala Santo Domingo.

Autoritățile locale au mobilizat echipe de salvatori și echipamente speciale pentru degajarea tunelurilor afectate. Rudele minerilor s-au adunat în apropierea sitului, așteptând vești despre cei blocați.

În trecut, mina a mai fost scena unor accidente similare. Un miner a murit în decembrie 2021, iar în 2022, doi muncitori au fost salvați după câteva zile petrecute sub pământ.

