ambuteiaje posibile pe a1, la sibiu și săliște: șoferii, sfătuiți să circule cu prudență

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță că miercuri, 22 octombrie 2025, se desfășoară mai multe lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere, care impun restricții de circulație în județele Brașov, Sibiu și Covasna.
Județul Brașov
-
Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, continuă lucrările de modernizare pe mai multe sectoare. Circulația se desfășoară alternativ, fiind dirijată de semafoare sau piloți de trafic.
-
Pe DN13, în zona Pădurea Bogății, se execută lucrări de consolidare a drumului. Traficul este restricționat pe o bandă și dirijat de semafoare, inclusiv pe timpul nopții.
-
Pe DN1, în zona Vlădeni, se lucrează la înlocuirea și repararea parapetelor de siguranță.
-
Tot pe DN1, în zona Predeal, se efectuează lucrări de decolmatare a șanțurilor.
Județul Sibiu
-
Pe autostrada A1, în zona Sibiu, se execută lucrări de întreținere a rosturilor de dilatație. Circulația se desfășoară pe o singură bandă din două.
-
Pe autostrada A1, în zona Săliște, se lucrează la același tip de întreținere, traficul fiind restricționat pe o bandă.
-
De asemenea, pe A1, în apropierea municipiului Sibiu, au loc lucrări de înlocuire și reparare a corpurilor de iluminat, traficul fiind deviat temporar pe o singură bandă.
Județul Mureș
-
Nu sunt lucrări care să impună restricții de circulație.
Județul Harghita
-
Nu sunt lucrări care să impună restricții de circulație.
Județul Covasna
-
Pe DN13E, în zona Reci, se intervine pentru completarea acostamentelor.
Reprezentanții DRDP Brașov le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele în care se desfășoară lucrări, să respecte semnalizarea temporară și să dea dovadă de răbdare în cazul formării de ambuteiaje.
