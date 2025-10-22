ambuteiaje posibile pe a1, la sibiu și săliște: șoferii, sfătuiți să circule cu prudență

Județul Brașov

Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, continuă lucrările de modernizare pe mai multe sectoare. Circulația se desfășoară alternativ, fiind dirijată de semafoare sau piloți de trafic.

Pe DN13, în zona Pădurea Bogății, se execută lucrări de consolidare a drumului. Traficul este restricționat pe o bandă și dirijat de semafoare, inclusiv pe timpul nopții.

Pe DN1, în zona Vlădeni, se lucrează la înlocuirea și repararea parapetelor de siguranță.