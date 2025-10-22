armata voluntară, aprobată de deputați: tinerii vor face pregătire militară

Camera Deputaților a aprobat armata voluntară pentru tinerii între 18 și 35 de ani.

Camera Deputaților a aprobat miercuri, 22 octombrie, proiectul de lege care instituie armata voluntară, urmând să fie trimis la Senat pentru dezbatere și promulgare, scrie Digi24.

Conform proiectului, tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un program de pregătire militară de până la 4 luni, care include cazare, masă și echipamente asigurate. La finalul stagiului, participanții vor primi o recompensă de 6.000 de euro. Înscrierea se va face pe baza unui angajament semnat pe propria răspundere, iar selecția se va face în urma unui proces de verificare a aptitudinii pentru program.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că proiectul vine ca răspuns la îmbătrânirea rezervei operaționale a armatei și la necesitatea de a întineri efectivele. „Rezerva operațională este îmbătrânită, iar prin acest program, tinerii vor fi familiarizați cu armamentul și vor rămâne în rezerva armatei, beneficiind de instruiri periodice și remunerație echivalentă cu trei salarii medii după cele patru luni de pregătire”, a declarat Moșteanu.