Artistul de comedie Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la spital înaintea unui spectacol programat la Onești, anunță Digi24.

Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost supus unei proceduri de trombectomie, realizată cu succes de o echipă multidisciplinară formată din medic neurolog, medic ATI și medic radiolog intervenționist. Reprezentanții spitalului au transmis că pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale și evoluează favorabil postoperator.

Familia artistului a anunțat că spectacolele care urmau să aibă loc în zilele următoare vor fi anulate sau reprogramate și a cerut respectarea intimității în aceste momente dificile. „Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și pentru rugăciunile tuturor celor care ne susțin în aceste clipe”, au transmis membrii familiei.

Doru Octavian Dumitru avea programate spectacole miercuri la Adjud, joi la Buzău și luni la Sala Palatului din Capitală.