camioanele de pe șantierul autostrăzii sibiu - făgăraș au distrus un drum județean: constructorul, somat să-l repare

Conducerea DRDP Brașov a solicitat constructorului autostrăzii Sibiu – Făgăraș, compania turcă Makyol, să intervină pentru remedierea degradărilor apărute pe drumul județean DJ105C, ca urmare a sesizărilor primite.
Localnicii au semnalat deteriorări ale carosabilului, precum gropi și tasări, generate de circulația frecventă a utilajelor grele din zona șantierului. Înțelegând legătura directă între aceste lucrări și starea drumului, constructorul a acceptat să efectueze reparațiile necesare pe întreaga perioadă a șantierului.
DRDP Brașov va monitoriza constant stadiul lucrărilor și va interveni ori de câte ori va fi nevoie pentru a asigura siguranța și confortul șoferilor și localnicilor afectați de trafic.
Această măsură vine ca răspuns la preocuparea autorităților de a menține drumurile județene în condiții bune, chiar și pe durata construcției unei autostrăzi.
FOTO captură video – AutoInfraHUB
