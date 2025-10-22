Campusul pentru învățământul dual al Universității „Lucian Blaga”, de pe Calea Dumbrăvii, începe să prindă contur. Lucrările sunt în toi, urmând ca investiția să fie finalizată în primăvara anului viitor.

Lucrările pentru amenajarea campusului pentru învățământul dual au fost demarate în luna aprilie. Ele sunt realizate de o asociere de 12 firme subcontractante, coordonate de Con-A Operations SRL.

Pe șantier au fost ridicate deja mai multe construcții, iar muncitorii se află în teren, continuând lucrările.

Lucrările ar urma să fie finalizate în 31 mai 2026.

Campusul va găzdui simultan 250 de elevi și studenți va include patru corpuri de clădiri. În corpul A vor exista săli de curs și laboratoare, în corpul B vor fi amenajate o cantină și o bibliotecă, în corpul C vor exista aula și spațiul multifuncțional, iar în corpul D va fi amenajat căminul cu o capacitate de 150 de locuri.

În cadrul acestei investiții se vor amenaja și 140 de locuri de parcare pentru autoturisme, două locuri pentru autobuze și o zona pentru biciclete. De asemenea, vor fi construite două terenuri de sport: unul de baschet și unul de volei.

Proiectul este rezultatul unui parteneriat între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu, care a achiziționat și donat un teren de 20.000 mp pe Calea Dumbrăvii. Campusul face parte din programul-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Investiția totală se ridică la 26 milioane de euro, iar obiectivul este de a adapta formarea profesională la cerințele pieței muncii prin colaborarea strânsă cu mediul economic.