Direcția de Sănătate Publică Sibiu a demarat un control la Spitalul Clinic Județean de Urgență, după articolul publicat de Ora de Sibiu despre faptul că unii studenți ai Facultății de Medicină din Sibiu vin direct echipați în halate medicale din afara spitalului și intră astfel în contact cu pacienții internați.

Zeci de studenți de la Facultatea de Medicină care fac practică în spital sunt nevoiți să folosească un vestiar extrem de mic, de doar câțiva metri pătrați, insuficient pentru numărul mare de persoane. Din această cauză, mulți dintre ei aleg să vină de acasă deja îmbrăcați în echipamentul medical, ceea ce ridică probleme legate de igienă și controlul infecțiilor. Direcția de Sănătate Publică Sibiu a demarat controale pentru a verifica situația.

„Direcția de Sănătate Publică Sibiu a luat la cunoștință din mass-media de situația vestiarelor de la Spitalul Județean folosite de către studenții mediciniști, dar și de faptul că unii vin direct echipați în vestimentația medicală, iar mai apoi intră în contact cu pacienții internați. Urmare a acestei sesizări, Serviciul Control în Sănătate Publică a demarat o procedură de control pentru a verifica aspectele menționate”, a declarat Denisa Ungureanu, purtător de cuvânt al DSP Sibiu.

Deși situația vestiarelor necorespunzătoare este cunoscută de peste un an, studenții susțin că nu s-au luat măsuri concrete pentru remediere. Reprezentanții DSP urmează să finalizeze controlul și să stabilească eventuale sancțiuni sau recomandări, în funcție de constatările oficiale.

În 2024, Spitalul Clinic Județean Sibiu anunța că a început un proiect prin care urma să fie achiziționate vestiare pentru 260 de studenți, alături de echipamente IT (laptopuri, videoproiectoare și computere), într-o investiție de peste 4 milioane de lei.

Proiectul are o valoare totală de 4.916.847,92 lei, din care 98.336,95 lei reprezintă contribuția proprie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Perioada estimativă pentru derularea proiectului este ianuarie 2025 – decembrie 2026. (DETALII AICI)

