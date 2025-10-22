Tânăr din Mediaș, reținut pentru distrugere și furt calificat.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au reținut, la 21 octombrie 2025, un tânăr de 24 de ani, cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care distrugere, tentativă la furt calificat și furt calificat.

În perioada 22 septembrie – 21 octombrie 2025, tânărul ar fi distrus o cameră de supraveghere exterioară a unei societăți comerciale și ar fi încercat să pătrundă într-o altă societate, demontând plasa de protecție a ferestrei. Totodată, în aceeași perioadă, acesta ar fi sustras mai multe bunuri – parfumuri, telefoane și o boxă audio – din trei imobile aparținând unor persoane fizice din Mediaș.

Pe baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, iar autorul beneficiind de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.