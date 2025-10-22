cutremur miercuri la ora 10:23: s-a resimțit în mai multe județe

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 a avut loc miercuri în județul Vrancea.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc miercuri la ora 10.23 în județul Vrancea.
Acesta a avut magnitudinea 4,2 și a avut loc la adâncimea de 90 de kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (41 km), Sfântu Gheorghe (72 km), Bacău (78 km), Buzău (80 km), Bârlad (83 km), Brașov (89 km).
