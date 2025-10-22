Un grup de copii din județul Sibiu, membri ai Asociației Elijah, au trăit un moment unic în viață: au cântat și au dansat în fața Papei, în Sala de Audiențe Pontificale din Vatican, în cadrul Jubileului Romilor, Sinti și Nomazilor. Emoția, bucuria și atmosfera caldă au transformat participarea lor într-o amintire de neșters.

Mai mulți copii din cadrul Asociației Elijah s-au bucurat de momente de neuitat la Jubileului Romilor, Sinti și Nomazilor. Aceștia au urcat pe scenă și au prezentat un moment de 40 de minute, în care au cântat și dansat pe melodii tradiționale romani.

„Am fost primiți cu atâta căldură… A fost o onoare imensă să putem dansa și cânta în fața Papei. Ne-a binecuvântat, s-a apropiat de noi, a dat mâna cu copiii – și abia după ne-am dat seama ce ni s-a întâmplat cu adevărat. Emoțiile au fost atât de puternice încât, pe moment, nu realizam cât de special era totul”, a spus Mădălina Panțiru, coordonatorul școlii de muzică din cadrul asociației.

O pregătire de peste jumătate de an pentru un moment de 40 de minute

Timp de mai bine de șase luni, cei 17 copii – 13 muzicieni și 4 dansatori – s-au pregătit intens pentru acest moment. Au repetat constant, susținuți de profesori și de voluntarii asociației. Cei mai mulți dintre ei provin din satele Nou, Hosman și Nocrich, de pe Valea Hârtibaciului, și au între 12 și 18 ani.

„Copiii erau extrem de entuziasmați. Cunoșteau istoria Vaticanului, ce înseamnă Papa, și se bucurau cu adevărat că sunt acolo. Au simțit că fac parte dintr-un moment important”, a mai adăugat Panțiru.

Sunetul vioarelor a deschis momentul

Momentul artistic al copiilor din Sibiu a durat 40 de minute și a inclus muzică tradițională romani și dansuri specifice. La final, Suveranul Pontif a părăsit sala în aceleași acorduri pline de emoție și speranță. Rugăciunile și binecuvântările rostite de Papa au fost dedicate comunității rome din întreaga lume, un gest simbolic, menit să transmită un mesaj de unitate și respect.

Deși o parte dintre copii sunt de etnie romă, în grup s-au regăsit și copii români care au ales să învețe muzica și dansurile tradiționale romani, din dorința de a sprijini comunitățile marginalizate. „Pentru noi nu contează etnia. Contează talentul și omul. Faptul că acest grup este mixt arată că tradițiile pot fi apreciate dincolo de granițele culturale”, spun reprezentanții Asociației Elijah.

Vizita la Vatican nu ar fi fost posibilă fără relațiile apropiate pe care fondatorii asociației le au cu oameni implicați în comunitatea religioasă de acolo. Ei au considerat că acești copii merită să fie parte dintr-un astfel de eveniment.

