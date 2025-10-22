deratizare în sibiu între 27 și 31 octombrie 2025

Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. 2 bis, județul Hunedoara (telefon 0254 224 080), vă aduce la cunoștință următoarele:

În perioada 27–31.10.2025, în funcție de condițiile meteorologice, se vor desfășura lucrări de DERATIZARE (combaterea rozătoarelor) pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Produsul utilizat în cadrul lucrărilor de deratizare este Agrorat Wax Block.

Antidot în caz de ingerare accidentală: Vitamina K1

În cazul condițiilor meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit sau decalat.