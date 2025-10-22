dna a pus sub acuzare doi administratori ai unei firme auto: prejudiciu de 29 milioane lei

Doi administratori ai unei firme de autoturisme second-hand sunt urmăriți penal de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru evaziune fiscală și folosirea de documente false, prejudiciul estimat fiind de peste 29 de milioane de lei.

Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus, începând cu 21 octombrie 2025, punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune față de B.P.B., administrator în fapt al societății, și față de C.I.C., administrator special al aceleiași firme.

În cazul lui B.P.B., acesta trebuie să depună în termen de 10 zile o cauțiune de 1.000.000 lei la dispoziția DNA. Pentru ambii inculpați, măsura controlului judiciar se aplică pe o durată de 60 de zile.

Modul de operare:

Anchetatorii susțin că, între aprilie 2022 și ianuarie 2025, cei doi administratori ar fi omis să înregistreze în contabilitate și să declare organelor fiscale operațiuni comerciale și venituri obținute din comercializarea autoturismelor second-hand achiziționate din spațiul intracomunitar. Prejudiciul estimat pentru această perioadă este de 841.233 lei.

Între 24 mai 2024 și 25 aprilie 2025, inculpații ar fi prezentat organelor fiscale declarații D 300 – decont de TVA incorecte, în cadrul unei scheme frauduloase. Societatea administrată de cei doi ar fi achiziționat intracomunitar autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care au fost livrate pe piața internă autoturisme în valoare de 178.965.052,27 lei.

Deși aceste operațiuni ar fi trebuit să fie taxate cu TVA de 19%, ele au fost declarate ca livrări scutite de TVA, ceea ce a redus resursele bugetului de stat cu 28.394.615 lei.

Măsuri asiguratorii:

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a instituit sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale celor doi inculpați, până la concurența sumei de 29.235.848 lei. Sub sechestru au fost puse două autoturisme în valoare cumulată de peste 260.000 de euro, precum și sume de 165.500 euro și 19.500 lei descoperite în urma perchezițiilor.

Pe durata controlului judiciar, cei doi trebuie să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul DNA, să nu comunice între ei sau cu alte persoane menționate în ordonanță și să nu desfășoare activitățile pentru care au fost acuzați.

În caz de nerespectare cu rea-credință a acestor obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

DNA precizează că, pe lângă cei doi administratori, în cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.