Primăvara viitoare, Sibiu va fi mai colorat și mai verde, datorită noilor plantări realizate în oraș. Autoritățile locale au început deja pregătirile pentru sezonul rece, aducând flori și arbori care nu doar înfrumusețează orașul, ci contribuie și la un mediu mai curat. În acest context, primarul municipiului, Astrid Fodor, a subliniat importanța acestor acțiuni pentru crearea unui Sibiu mai prietenos cu natura și cu locuitorii săi.

“Ca în fiecare an, pregătim zonele verzi pentru sezonul rece și plantăm flori și arbori care vor colora și vor da viață orașului primăvara viitoare. Dar nu ne gândim doar la aspect, ci și la faptul că prin toate aceste plante, inclusiv 500 de arbori, mai facem un pas mic, dar concret, spre un Sibiu mai verde, cu un aer mai curat.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Plantările au început cu crizantemele. Peste 2.000 de crizanteme aduc culoare în mai multe zone din oraș și vor rămâne înflorite până în noiembrie târziu. Le puteți vedea Piața Mare în jardinierele băncilor, în Piața Huet, pe insula mediană de pe str. A. Șaguna, dar și în sensuri giratorii, cum ar fi cel de lângă Hotelul Ramada, cel de pe str. C. Negruzzi, în intersecția străzilor Râului cu Rusciorului, în giratoriul de la intersecția străzilor Viitorului și Târgu Fânului sau cel de la intersecția străzilor Morilor și I. Neculce.

Pe lângă aceste flori, în perioada următoare vor fi sădite 12.000 de pansele care vor rezista până la final de noiembrie, precum și bulbi de lalele, narcise și allium care vor înflori în primăvară.

Plantarea de arbori este planificată la începutul lunii noiembrie în zonele verzi din cartiere, pe aliniamentul străzilor și în parcuri. Pentru aceasta urmează să ajungă în Sibiu 500 de arbori – arțari, tei, cireși ornamentali, frasini, salcie, păducel, arborele de mătase, pin, arborele de stafide, arborele iudei și chiparos. Un număr de 80 se vor planta pe str. Ștefan cel Mare, alți 40 pe str. E.A. Bielz și tot atâția pe str. Maramureșului. Vor mai fi sădiți arbori și în parcarea de la Parcul Belvedere, în zona parcării supraetajate din cartierul Hipodrom, pe malul Cibinului, pe str. Școala de Înot, în Parcul Cetății și în Piața Mică.

Ajutor în activitatea de îngrijire a zonelor verzi. Serviciul care se ocupă cu administrarea zonelor verzi din oraș are de acum în dotare și un buldoexcavator prevăzut printre altele cu un utilaj pentru transplantat arbori cu diametrul de până la 11 cm. Această funcție va fi utilă în cazul proiectelor de dezvoltare, construcție, reparații și modernizare a străzilor, care nu pot fi executate fără ca arborii să fie mutați. Dar autoutilitara va fi de ajutor în mai multe activități ale serviciului amintit, cum ar fi manipularea de pământ și compost în pepinieră și în oraș, pentru săpături, nivelări sau descărcarea materialelor. Utilajul a sosit în Sibiu și, după recepționare, înmatriculare și instruirea personalului, va intra în activitatea curentă din teren.